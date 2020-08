Keanu Reeves torna in sala con John Wick e Matrix: date e anticipazioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Keanu Reeves si prepara a tornare al cinema con due dei suoi personaggi più noti. John Wick, di cui sta per girare altri due capitoli, e Neo. Il celebre attore canadese, infatti, è impegnato anche nelle riprese del quarto film di Matrix. John Wick è pronto a tornare. Keanu Reeves, infatti, è in procinto di … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Corriere : Keanu Reeves, John Wick 4 e 5 saranno girati uno di seguito all'altro a inizio 2021 - radio_milano : RT @Corriere: Keanu Reeves, John Wick 4 e 5 saranno girati uno di seguito all'altro a inizio 2021 - MattiaGallo17 : RT @Corriere: Keanu Reeves, John Wick 4 e 5 saranno girati uno di seguito all'altro a inizio 2021 - elenoirebartoli : RT @Corriere: Keanu Reeves, John Wick 4 e 5 saranno girati uno di seguito all'altro a inizio 2021 - Corriere : Keanu Reeves, John Wick 4 e 5 saranno girati uno di seguito all'altro a inizio 2021 -