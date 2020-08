Juventus-Lione 0-1, Luca Marchegiani: “Rigore inventato” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il cammino della Juventus in Champions League si complica incredibilmente, con i bianconeri sotto di un gol contro il Lione e con il risultato dell’andata a proprio sfavore. A sbloccare la gara di questa sera è un calcio di rigore trasformato dall’attaccante olandese Memphis Depay e concesso dal direttore di gara Felix Zwayer per un presunto fallo di Rodrigo Bentancur su Aouar. Il replay, però, ha immediatamente evidenziato più di qualche dubbio sul contatto tra il centrocampista bianconero e l’attaccante della formazione francese, anche se il Var ha deciso ugualmente di confermare il tiro dal dischetto. Il commentatore tecnico di Sky Luca Marchegiani, al fianco di Maurizio Compagnoni in telecronaca, ha chiaramente espresso il proprio parere in merito: “Il rigore ... Leggi su sportface

