Juve-Lione 2-1. La pagelle dei bianconeri: CR7 le prova tutte, Higuain fuori condizione, Sarri non impone il suo credo (Di venerdì 7 agosto 2020) SZCZESNY 6 Come sempre, timbra il cartellino con impeccabile professionalità. Grande personalità e un paio di interventi importanti. Indispettito da come Depay lo uccella su calcio di rigore. Il suo ... Leggi su leggo

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - capuanogio : #Juve fuori dalla #ChampionsLeague contro il #Lione. Non è bastato #Ronaldo che si è caricato sulle spalle una sq… - miticavaly : RT @nonleggerlo: #Bonucci: “L’obiettivo principale era il campionato e lo abbiamo centrato”. #Pjanic: 'Ho sentito Leo, ma questo gruppo pu… - FOOT_FLIX : RT @Gazzetta_it: Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' -