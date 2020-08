Il dossier segreto del governo: cosa accadrà con la seconda ondata (Di venerdì 7 agosto 2020) Alberto Giorgi Tre scenari e cinque soluzioni: ecco il documento del ministero della Salute e dell’Iss sulla Fase 3, in caso di un nuovo picco di contagi da coronavirus Da inizio marzo l’Italia si è fermata. L’epidemia-pandemia di coronavirus ha travolto lo Stivale, il Vecchio Continente e il mondo interno, facendo oltre settecentomila morti (35.187, ad oggi, le vittime italiane). Dopo i due mesi di lockdown totale, che ha costretto tutti noi a vivere rintanati in casa e ha messo in ginocchio l’economia del Paese, siamo tornati (quasi) alla vita di tutti i giorni). L’incubo, ora, è una seconda ondata dopo l’estate. Con l’arrivo dell’autunno, infatti, i casi potrebbero tornare a salire. Ecco perché in queste settimane gli esperti dell’Istituto superiore di sanità ... Leggi su ilgiornale

RiccardoLuna : Il piano pandemico non può restare segreto #foia - Corriere : Seconda ondata di coronavirus, il dossier segreto del governo (con tre scenari e 5 soluzioni) - Daniele_Manca : Coronavirus, seconda ondata: il dossier segreto sulla fase 3, - Tre scenari possibili, 5 soluzioni già studiate: il… - repubblica : Il piano pandemico non può restare segreto [di RICCARDO LUNA] [aggiornamento delle 09:22] - BelcastroSalv : Coronavirus, seconda ondata: il dossier segreto sulla fase 3 - Corriere della Sera -