I secret screening di Lili Hinstin cominciano in Italia (Di venerdì 7 agosto 2020) Al GranRex il pubblico che si è accomodato in sala ieri ha visto "In nome del popolo Italiano" di Dino Risi Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : secret screening I secret screening di Lili Hinstin cominciano in Italia Ticinonline I secret screening di Lili Hinstin cominciano in Italia

LOCARNO - «Un film politico, che mi ha fatto molto ridere ma anche riflettere». È con queste parole che la direttrice artistica del Locarno Film Festival ha presentato ieri sera la prima proiezione de ...

LOCARNO - «Un film politico, che mi ha fatto molto ridere ma anche riflettere». È con queste parole che la direttrice artistica del Locarno Film Festival ha presentato ieri sera la prima proiezione de ...