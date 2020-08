Foggia, in Puglia. Nubifragio inonda la città (Di venerdì 7 agosto 2020) Un potente Nubifragio ha interessato il capoluogo, determinando disagi in tutta la città, oltre che black out elettrici. Un violento Nubifragio, durato oltre un’ora, si è abbattuto sul capoluogo della Dauina causando allagamenti e disagi. Il temporale è stato accompagnato anche da numerosi fulmini. Immancabili i disagi agli automobilisti, con salvataggi di coloro che si trovavano in sottopassi allagati. Il temporale è stato piuttosto localizzato, ha interessato marginalmente località vicine come la città di Manfredonia. La media pluviometrica di Foggia in Agosto è di 30 mm, contro gli appena 10 di Luglio. Ma in genere, inizia a piovere verso la fine del mese, mentre è insolito avere forti rovesci prima di Ferragosto. (foto da twitter ... Leggi su meteogiornale

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Maltempo in Puglia: bombe d'acqua pericolose. #Allagamenti a #Foggia - AnsaPuglia : Maltempo: bomba d'acqua a Foggia, blackout e città in tilt. Box e strade allagate, automobilisti bloccati in auto… - musicapuglia : ??GRUPPO PAOLO E DALILA LIVE?? Musica e animazione per matrimoni e feste private di qualsiasi genere in Puglia. Dispo… - LuceverdeRadio : ????#autostrade #veicoloinfiamme - A14 Pescara-Bari TRAFFICO BLOCCATO tra Foggia e San Severo > Pescara #luceverde #Puglia - federica_dL : 'Daremo spettacolo, come il Foggia di Zeman' E presto Renzi in Puglia!! -