Fabio Jakobsen in gravi condizioni, la rabbia dei colleghi: “Colpa delle transenne” (Di venerdì 7 agosto 2020) Fabio Jakobsen è ancora ricoverato all’ospedale di Katowice a seguito dell’incidente avvenuto al Giro di Polonia. Ora gli atleti protestano: c’è bisogno di misure di sicurezza più dure ed efficienti. L’incidente è avvenuto a Katowice, durante la prima tappa del Giro di Polonia. A cinquanta metri dal traguardo l’olandese Dylan Groenewegen avrebbe stretto contro le … L'articolo Fabio Jakobsen in gravi condizioni, la rabbia dei colleghi: “Colpa delle transenne” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Eurosport_IT : Fabio #Jakobsen, questa la vinci eh!! ??????? - Corriere : Jakobsen in coma, come è successo l’incidente e perché la colpa è delle transenne - bicimagazineit : In seguito all'incidente causato ieri da Dylan Groenewegen, l'UCI ha ritenuto inaccettabile il suo comportamento e… - anna_annie12 : Jakobsen in coma, come è successo l’incidente e perché la colpa è delle transenne - stefanozana : RT @lucapulsoni: Le norme UCI disciplinano la lunghezza dei calzini nelle cronometro ma non l'altezza e il peso delle transenne. https://… -