Enel, continuano le segnalazioni di truffe: come riconoscerle (Di venerdì 7 agosto 2020) Negli ultimi tempi continuano ad arrivare incessantemente segnalazioni in merito a delle truffe legate ai contratti dell’Enel: come fare per riconoscerle Negli ultimi tempi continuano incessantemente ad arrivare segnalazioni riguardanti truffe che vedono coinvolta l’Enel, a sua insaputa ovviamente, come protagonista. Diversi malintenzionati si spacciano operatori del servizio di energia riuscendo ad elargire somme di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Enel, attenzione a questa truffa che ha già rovinato migliaia di italiani

La rete accessibile con JuicePass non ha smesso di crescere neanche sotto il lockdown: l’obiettivo sono 736.000 punti al mondo al 2022 La rete di ricarica Enel X continua a crescere a ritmi serrati, ...Anche in estate continuano ad arrivare numerose segnalazioni di truffe che vedono Enel, suo malgrado, come protagonista. Attraverso telefonate anonime o visite in appartamento molti malintenzionati ce ...