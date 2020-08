Emma Marrone fa impazzire i fan: quel dettaglio non rivelato (Di venerdì 7 agosto 2020) La splendida e simpaticissima Emma Marrone continua a lasciare a bocca aperta tutti e questa volta il dubbio è forte: quel dettaglio non rivelato Emma Marrone, Fonte foto: Instagram (@real brown)La nota e molto amata cantante italiana, Emma Marrone, continua far stare sulle spine i suoi tantissimi fan e follower che sono in attesa del suo prossimo singolo e questa volta lo scatto lascia tutti senza parole: quel dettaglio non rivelato. Qualche giorno fa, però, la cantate è stata vittima di qualche critica a causa di uno scatto che la mostrava un po’ diversa rispetto a alla realtà; un follower ha in merito commentato: “Ti sei ... Leggi su chenews

VanityFairIt : Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 1… - argentoadesso_ : RT @VanityFairIt: Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 14esima… - FabiolaAnna_P : RT @VanityFairIt: Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 14esima… - laaa__fraghyyy : EMMA MARRONE CHE MI RISPONDE AD UN COMMENTO, LA PARRUCCHIERA CHE AZZECCA IL TAGLIO, #LALLIEVA3 ANTICIPATA...'sento… - 49neve1 : RT @MarioManca: #XF2020, parlano i giudici: «Uniti e amici come in una sit-com» -