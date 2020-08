“È lui il nemico di tutti i popoli”: parte dal Brasile la petizione mondiale per cacciare Soros (Di venerdì 7 agosto 2020) Brasilia, 7 ago – Chi è George Soros? «Lui è il più grande finanziatore della Sinistra nel mondo, responsabile di far cadere governi e rendere le nazioni instabili, con proposte che vanno dalla distruzione della cultura giudaico-cristiana, la legalizzazione dell’aborto, la teoria del gender, fino alla censura di Internet. È arrivato il momento di lottare uniti contro la personificazione del globalismo». Questo è l’appello lanciato dal Movimento Brasil Conservador (Mbc), movimento conservatore brasiliano che ha promosso una raccolta firme su scala mondiale per porre fine all’influenza esercitata dal noto speculatore e dalla sua potente Open society. La raccolta firme Come riporta Roberto Vivaldelli sul Giornale, la campagna dal titolo «Non lasciare che George ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : lui nemico “È lui il nemico di tutti i popoli”: parte dal Brasile la petizione mondiale per cacciare Soros Il Primato Nazionale Boban: “Ibrahimovic è una forza della natura, grazie a lui è cambiato tutto nel Milan”

L'esplosione di alcuni giocatori scelti proprio da lui, e l'ottimo rendimento della squadra che ha portato il club a rinnovare con Pioli, sono una vittoria anche per Zvonimir Boban: il nemico numero u ...

Terracina, i figli di Berlinguer: «Intitolare una piazza comune a lui e Almirante azzera la memoria»

«Non condividiamo la scelta di intitolare una piazza del Comune di Terracina a Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante». Lo scrivono in una nota i figli dello storico leader del Pci, Bianca, Maria, Marc ...

