Decreto agosto, un maxi-tampone per rallentare la crisi (Di venerdì 7 agosto 2020) Il senso del «Decreto agosto» approvato «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei ministri ieri sera sta nel rinviare l’inizio di una prevista ondata di licenziamenti tra novembre e l’inizio dell’anno prossimo. Questa misura pragmatica che impegna quasi la metà dei 25 miliardi di euro in extradeficit rallenta la crisi, ma non la cancella. A questo scopo serve l’estensione per altre 18 settimane delle casse integrazioni al termine delle quali scadrà il blocco dei licenziamenti in vigore dal 17 marzo. Le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

