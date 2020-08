CSKA 1948 Sofia-CSKA Sofia (venerdì, ore 19): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 7 agosto 2020) Riparte senza sosta la Parva Liga bulgara e alla prima giornata c’è un derby nuovo e tanto atteso tra CSKA 1948 Sofia e CSKA Sofia. I neopromossi si proclamano diretta emanazione dello storico CSKA Sofia fallito nel 2016, e sorti in seguito ad un dissidio nato all’indomani della rifondazione del club. Il CSKA 1948 è … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Ultime Notizie dalla rete : CSKA 1948 CSKA 1948 Sofia-CSKA Sofia (venerdì, ore 19): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting Bulgaria, stadi riaperti al 50%: fino a 1.000 tifosi a settore e distanziamento di 1.5 metri

Il Governo bulgaro ha emesso un ordine, secondo quanto riportato da Sportal.bg, per consentire la riapertura degli stadi al 50% della loro capacità. In ogni settore potranno entrare massimo 1.000 pers ...

