Coronavirus, in Russia i conti non tornano: a giugno 1.000 morti più di quanto annunciato (Di venerdì 7 agosto 2020) I dati ufficiali diffusi oggi dall’Agenzia di statistica russa Rosstat evidenziano la morte di almeno 5.448 persone per Coronavirus a giugno, mille in più rispetto al numero finora annunciato dalle autorità. La Russia, ormai da mesi, è oggetto di critiche per i suoi dati ufficiali sui decessi per Coronavirus, nettamente inferiori a quelli di altri paesi europei. Se alcuni sospettano manipolazioni, le autorità assicurano che questo è il risultato di una massiccia politica di screening e di forti misure adottate dall’inizio dell’epidemia. Secondo i dati diffusi quotidianamente dalle autorità, 4.499 persone sono morte a causa del Covid-19 tra il 2 giugno e il 1 luglio. L’agenzia di statistica Rosstat, incaricata in ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Russia annuncia vaccinazione di massa per ottobre #coronavirus - simcopter : RT @chruggeriTg2: #coronavirus #CoronavirusPandemic 2 mila morti in #USA casi in salita in tutta #Europa con #Spagna top contagi del contin… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Giovedi 6 agosto(ieri) Alto numero di nuovi casi India, USA e Brasile crisi peggiori Poi… - Mafara72 : RT @chruggeriTg2: #coronavirus #CoronavirusPandemic 2 mila morti in #USA casi in salita in tutta #Europa con #Spagna top contagi del contin… - paolorm2012 : RT @chruggeriTg2: #coronavirus #CoronavirusPandemic 2 mila morti in #USA casi in salita in tutta #Europa con #Spagna top contagi del contin… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Russia Coronavirus, Russia: altri 5.241 casi e 119 morti in 24 ore askanews Coronavirus, la Norvegia invita i suoi cittadini a non viaggiare all'estero

La Norvegia rinvia l'allentamento delle misure anti Covid-19 ed invita i suoi cittadini a non viaggiare all'estero. "Penso che la maggior parte di noi abbia capito che le vacanze sono finite", ha dett ...

Vaccino contro il Covid, ecco tutti i candidati: come funzionano e a che punto sono i test

Sinovac e Instituto Butantan: Coronavac. Realizzato grazie a una partnership tra Cina e Brasile, anche questo candidato ha raggiunto la Fase 3. Questo vaccino utilizza il virus inattivato, che induce ...

La Norvegia rinvia l'allentamento delle misure anti Covid-19 ed invita i suoi cittadini a non viaggiare all'estero. "Penso che la maggior parte di noi abbia capito che le vacanze sono finite", ha dett ...Sinovac e Instituto Butantan: Coronavac. Realizzato grazie a una partnership tra Cina e Brasile, anche questo candidato ha raggiunto la Fase 3. Questo vaccino utilizza il virus inattivato, che induce ...