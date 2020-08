Comitato no a Misiliscemi: ” Bisogna mantenere l’unità di Trapani e per il bene delle frazioni stesse” (Di venerdì 7 agosto 2020) Riceviamo e pubblichiamo “In questi giorni si sta trattando in aula, all’Assemblea Regionale Siciliana, il disegno di legge per l’istituzione del comune di Misiliscemi che questo Comitato vuole avversare per mantenere l’unità di Trapani e per il bene delle frazioni stesse che non otterrebbero i risultati sperati rectius millantati ma, al contrario, subirebbero pregiudizi di... L'articolo Comitato no a Misiliscemi: ” Bisogna mantenere l’unità di Trapani e per il bene delle frazioni stesse” puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

