Calcio | segreto Traoré | olio neonati per sfuggire avversari

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Svelato il segreto dell'esterno del Wolverhampton Adama Traoré per sfuggire agli avversari e al loro gioco falloso. Secondo il quotidiano britannico 'The Sun', il 24enne si ...

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Svelato il segreto dell'esterno del Wolverhampton Adama Traoré per sfuggire agli avversari e al loro gioco falloso. Secondo il quotidiano britannico 'The Sun', il 24enne si met ...

Inter, difesa super: nessun gol subìto nelle ultime 5, Bastoni e Handanovic al top

Nei quarti di finale e con una difesa che non prende più gol. L’Inter aspetta di sapere chi sfiderà lunedì a Dusseldorf (Bayer Leverkusen favoritissimo sui Glasgow Rangers dopo il 3-1 in trasferta del ...

