Calciomercato Sassuolo – Possibili due addii in difesa (Di venerdì 7 agosto 2020) Con il Calciomercato che si appresta ad entrare nel vivo entro pochi giorni, anche il Sassuolo apporterà diversi cambiamenti in rosa pur non andando incontro a una vera rivoluzione, visto gli ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni, con la stagione appena conclusa che ha visto i neroverdi piazzarsi a poca distanza dalle posizioni europee. Ritorno agrodolce per Magnani Oltre ai “big”, che si sono messi in luce e che sono diventati rapidamente uomini mercato, anche la difesa andrà incontro a diversi cambiamenti: la stagione di Giangiacomo Magnani è stata piuttosto particolare: lo scorso anno disputa 19 gare con la maglia neroverde, dimostrandosi un’ottima alternativa alla difesa titolare di De Zerbi, fin dal debutto in serie A contro l’Inter: un anno fa viene mandato ... Leggi su giornal

