Beccato a svapare in Parlamento: il ministro degli Esteri malese si scusa (e paga una multa) – Il video (Di venerdì 7 agosto 2020) Un video che ritrae il ministro degli Esteri della Malesia Hishammuddin Hussein mentre svapa durante le sedute parlamentari sta facendo il giro dei social. Sembra che il video – di 8 secondi – sia stato girato nei giorni scorsi, nel corso di un discorso del ministro dei Trasporti Wee Ka Siong. Hishammuddin si è scusato su Twitter, promettendo che non avrebbe mai più svapato durante i lavori del Parlamento. «Mi dispiace, non mi sono reso conto – è una nuova abitudine. Mi scuso con il Dewan e prometto di non farlo più», scrive su Twitter. Il ministro ha anche pagato una multa al ministero della Salute. Il fumo è severamente ... Leggi su open.online

