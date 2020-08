Arthur, parla Rivaldo: “Doveva restare al Barcellona. È simile a Xavi” (Di venerdì 7 agosto 2020) L'ex attaccante del Milan Rivaldo, parla del capitolo legato ad Arthur, prossimo centrocampista della Juventus. Il calciatore brasiliano ha chiuso il rapporto con il Barcellona nel modo più burrascoso possibile, ovvero non presentandosi nel giorno del ritrovo stabiliti dai blaugrana. In merito al futuro di Arthur, ha parlato il connazionale Rivaldo, oggi quarantottenne, ma con una stagione all'attivo nel Milan.LE PAROLE DELL' EX MILANcaption id="attachment 1003543" align="alignnone" width="1024" Getty Images, Rivaldo/captionL'ex calciatore verdeoro è intervenuto tra le righe di As dove ha commentato il passaggio alla Juventus di Arthur, non senza qualche stoccata al Barcellona, club che lo ha ceduto ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Arthur, parla Rivaldo: 'Doveva restare al Barcellona. È simile a Xavi' - - MTartaglini : @Freddyascott @Giulian09879803 @NonSoloJuve Ovviamente va fatto un mercato tipo,ma quando si parla di Kroos, Pogba,… - arrigo_caterina : RT @CiccioCampagna: Nell'attesa di #JuveLione, i bianconeri si muovono per la prossima stagione. #Arthur e #Kulusevski prenderanno il posto… - cirtnecj : @caricarti Credevo quello fosse scontato. Pogba è il sogno, ma al momento nessuno ne parla. Leggo Aouar e VdB ogni… - CiccioCampagna : RT @CiccioCampagna: Nell'attesa di #JuveLione, i bianconeri si muovono per la prossima stagione. #Arthur e #Kulusevski prenderanno il posto… -

Ultime Notizie dalla rete : Arthur parla Arthur, parla Rivaldo: “Doveva restare al Barcellona. È simile a Xavi” ItaSportPress Rivaldo: "Arthur doveva restare al Barcellona"

Rivaldo, ex attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni di As di Arthur Melo. "Per me Arthur doveva restare al Barcellona. Hanno detto sia un grande giocatore. La stampa ha affermato come gioca ...

Barça dimezzato, ma Setien non teme il Napoli: "Dembélé ci raggiungerà a Lisbona..."

Tredici giocatori della prima squadra. Questo l’esiguo e cabalistico numero a disposizione di Quique Setien per la partita col Napoli di domani. In più ci sono Riqui Puig, ventenne che deve ancora deb ...

Rivaldo, ex attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni di As di Arthur Melo. "Per me Arthur doveva restare al Barcellona. Hanno detto sia un grande giocatore. La stampa ha affermato come gioca ...Tredici giocatori della prima squadra. Questo l’esiguo e cabalistico numero a disposizione di Quique Setien per la partita col Napoli di domani. In più ci sono Riqui Puig, ventenne che deve ancora deb ...