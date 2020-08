Aranguiz: “Inter? Sono arrabbiato, non sapevo della diffida” (Di venerdì 7 agosto 2020) In vista del quarto di finale contro l’Inter, il Bayer Leverkusen dopo la qualificazione ai danni del Rangers di Gerrard, dovrà fare a meno di Charles Aranguiz, uomo chiave del club tedesco. Il cileno infatti era diffidato e con il cartellino giallo rimediato durante la gara contro gli scozzesi dovrà saltare la sfida contro i nerazzurri. In tutto questo però, Aranguiz non sapeva della diffida e non l’ha presa bene come raccontato ai microfoni di Las Ultimas Noticias: “Non avevo idea di essere a rischio squalifica, nessuno mi ha detto nulla. Sono arrabbiato perché non potrò partecipare alla sfida di lunedì. Dopo la gara, mi hanno comunicato che ero fuori. Se mi avessero detto che ero ancora in diffida, sarei stato attento e non avrei ... Leggi su alfredopedulla

