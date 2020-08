AMD Ryzen 9 4950X: sample con 16 core Zen 3 a 4,8 GHz (Di venerdì 7 agosto 2020) Sembrano siano trapelate alcune informazioni sui nuovi processori AMD Ryzen 9 4950X che dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno. In particolare le nuove CPU basate su Zen 3 vantano 16 core e frequenze fino a 4,8 GHz La nuova generazione di processori desktop AMD basati sulla nuova architettura Zen 3 arriveranno nell’ultima parte dell’anno. Prenderanno il posto della famiglia di CPU Ryzen 3000, attualmente in commercio e basata da Zen 2. Le novità che sono state anticipate sui nuovi Ryzen 4000 sono una maggiore efficienza e un miglioramento delle IPC, ma inoltre grazie alle ottimizzazioni sembra che anche le frequenze di clock vedranno un miglioramento, come riportato da Igor’s Lab – e poi diffuso da wfcctech – che ha individuato un sacco di ... Leggi su tuttotek

