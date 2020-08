Alpinista muore scivolando lungo ghiacciaio in Val d’Aosta (Di venerdì 7 agosto 2020) Un Alpinista di cui non sono ancora note le generalità è morto sulla via normale alle Grandes Jorasses, al Reposoir, a quota 3450 metri circa, in Val d’Aosta, dopo essere scivolato lungo il ghiacciaio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30, con gli operatori del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entreves che stanno procedendo al recupero del cadavere.L'articolo Alpinista muore scivolando lungo ghiacciaio in Val d’Aosta Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Courmayeur - L'incidente poco prima delle ore 13.30 sulla via normale alle Grandes Jorasses, al Reposoir, quota 3450 metri circa Incidente mortale poco prima delle ore 13.30 sulla via normale alle Gra ...

