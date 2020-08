«Unbreakable Kimmy Schmidt»: il ritorno su Netflix è interattivo (nel segno di «Bandersnatch») (Di giovedì 6 agosto 2020) Non capita spesso che una serie lineare decida di fare il grande salto e di trasformarsi in un contenuto interattivo. Succede ad Unbreakable Kimmy Schmidt, la serie originale di Netflix creata da Tina Fey e Robert Carlock che, dopo quattro stagioni, torna in un formato completamente nuovo: non più una serie ma un film, non più una trama bella e pronta ma più percorsi narrativi che, sull’onda del successo di Bandersnatch, saranno decisi proprio dallo spettatore, chiamato a prendere il telecomando e a scegliere dove la storia vuole che vada. «Il successo di Bandersnatch ci ha mostrato che c’è un chiaro interesse per lo storytelling interattivo. Quando abbiamo iniziato a pensare a quello che volevamo fare dopo, ci è subito venuta in mente questa comedy: lavorare con i due creatori, Tina Fey e Robert Carlock, che si sono sempre spinti oltre con Kimmy, ha offerto allo spettatore l’opportunità di entrare nel suo mondo e prendere decisioni per conto dei personaggi che amava, dando loro più percorsi e finali da esplorare» spiega a VanityFair.it Andy Weil, Vice President Original Series – Comedy di Netflix. https://www.youtube.com/watch?v=LZWmRUxOj9g Leggi su vanityfair

