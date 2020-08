Temptation Island, incendio nel resort che ospite la trasmissione. 'È di origine dolosa'. Trovata lettera minatoria (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono di origine dolosa le fiamme divampate la notte scorsa all'hotel Is Morus di Pula. Chi le ha appiccate ha lasciato sul posto una lettera minatoria indirizzata ai titolari dell'albergo, noto per ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Incendio al villaggio di «Temptation Island», l’Is Morus Relais Corriere della Sera Pula, incendio danneggia l'albergo di Temptation Island

PULA. Sono di origine dolosa le fiamme divampate la notte scorsa all'hotel Is Morus di Pula. Chi le ha appiccate ha lasciato sul posto una lettera minatoria indirizzata ai titolari dell'albergo, noto ...

Fiamme nell'hotel, è un attentato: trovata lettera minatoria VIDEO

Un attentato incendiario nell'hotel Is Morus a Santa Margherita di Pula, dove viene girata la trasmissione Temptation Island, e una lettera minatoria. Si tinge di giallo quanto accaduto stanotte nel p ...

