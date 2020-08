Soccorso Alpino chiamato a intervenire in Val Rosandra e sulla Napoleonica (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel primo e nel tardo pomeriggio di oggi i tecnici della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico hanno effettuato due interventi quasi consecutivi. Il primo è iniziato intorno alle 15 sulla Strada Vicentina (o Napoleonica) dove una ventenne di Trieste ha perso i sensi, accasciandosi al suolo. Si è potuto raggiungere la giovane, che era accompagnata da un’educatrice – la ragazza è seguita da un centro – arrivando sul posto con l’ambulanza, giunta assieme a quattro soccorritori del Soccorso Alpino. La giovane è stata portata in ospedale: non è grave. A circa un paio di ore dalla conclusione del primo intervento, alle 18, la stazione è stata nuovamente attivata dalla SORES attraverso il ... Leggi su udine20

Climber scivola mentre fa una arrampicata a Trevi. In azione Soccorso Alpino, elisoccorso e vigili del fuoco

Belluno, escursionista 56enne trovato morto all'interno di un rudere

È stato ritrovato senza vita Primo De Bortoli, l’escursionista 56enne di Pedevena, nel Bellunese, di cui non si avevano più notizie dal 29 luglio scorso, quando, zaino in spalla, era uscito a piedi da ...

Cervino, guida salva alpinista vicentina in extremis da un volo di 200 metri

Miracolata una alpinista dell’Alto Vicentino di 36 anni, che ieri è stata vittima di un grave incidente mentre scalava il monte Cervino, in Valle d’Aosta. J.Z. – grande appassionata di montagna e di c ...

