Siviglia-Roma di Europa League in onda oggi: dove vederla in TV e in streaming (Di giovedì 6 agosto 2020) oggi alle 18:55 va in scena Siviglia-Roma, gara secca dei quarti di finale di Europa League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming. Siviglia-Roma va in scena oggi alle 18:55, gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming grazie a SKY, scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme. Gli uomini di Fonseca scendono in campo con l'idea di fare un regalo ai tifosi ed al nuovo proprietario Dan Friedkin, che dovrebbe subentrare a James Pallotta. A Duisburg i giallorossi sperano di recuperare Pellegrini infortunatosi al naso contro la Fiorentina, nel caso non dovesse ... Leggi su movieplayer

