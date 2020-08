Siccità, AdbPo: “Preoccupa la situazione del Lago Maggiore” (Di giovedì 6 agosto 2020) Desta “forte preoccupazione” la situazione idrica del Lago Maggiore: il bacino del Verbano è in sofferenza con “possibili conseguenze sull’ecosistema, sul turismo e sull’agricoltura“. L’allarme arriva dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdbPo) al termine della riunione dell’Osservatorio per le crisi idriche che si è tenuta oggi a Parma. Attenzione alta anche nel resto del distretto, dove al momento la criticità dei livelli idrologici è definita “bassa” ma dove la tregua durerà al massimo 20 giorni per l’assenza di precipitazioni e per il rialzo delle temperature attesi. “L’apporto delle precipitazioni degli ultimi giorni, in alcune zone piuttosto significativo, offre sollievo consentendo un ... Leggi su meteoweb.eu

