Scatenato Salvini contestato a Macerata: “Reintrodurre il servizio militare. Fate l’amore e non le canne” (Di giovedì 6 agosto 2020) Sta creando discussioni la replica di Salvini dopo che il leader della Lega oggi 6 agosto è stato contestato a Macerata. Dopo la bufala della targa a lui associata, come notato in giornata, l’ex Ministro dell’Interno è stato protagonista di un comizio nelle Marche che ha innescato discussioni per un paio di punti. Considerando il fatto che in rete stanno circolando alcuni meme e complici alcune segnalazioni che ci sono pervenute poco fa, proviamo a ricostruire quanto avvenuto durante le uscite odierne. In particolare, durante l’intervento a Macerata, Salvini ha dichiarato senza mezzi termini a coloro che lo hanno contestato di trovare delle attività alternative per trascorrere il tempo. A suo dire, infatti, chi inveisce contro di lui è ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Scatenato Salvini Scatenato Salvini contestato a Macerata: "Reintrodurre il servizio militare. Fate l'amore e non le canne" Bufale.net Regionali 2020, Salvini: “Sansa candidato radical chic da piazzetta di Portofino”. Il giornalista e Balbontin: “Noi stiamo tra i camalli”

Liguria. Ha scatenato la reazione “in tandem” del candidato presidente Ferruccio Sansa e del comico Enrique Balbontin la battuta di Matteo Salvini (rilasciata ieri ai microfoni di IVG.it) relativa all ...

SANITA’ NURSING UP: ‘CARO SALVINI, NOI INFERMIERI SIAMO TUTTI PAOLO BALDINI…’

Il Sindacato degli Infermieri Italiani, in una nota dei suoi vertici nazionali, esprime il pieno appoggio all’infermiere milanese di 48 anni che, con un post, ha attaccato il leader della Lega sulla q ...

