Roberta Ragusa, la figlia vince concorso e fa una dedica alla madre (Di giovedì 6 agosto 2020) Alessia Logli figlia di Roberta Ragusa ha trionfato ad un concorso di bellezza online. Dopo tanta sofferenza adesso sogna di diventare una modella Fonte Instagram – @alessia.logliUna bella notizia per Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa donna scomparsa in provincia di Pisa (e mai più ritrovata) nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. L’avvenente 18enne ha vinto un concorso di bellezza online, nella fattispecie Miss Grand Prix on the web 2020. La disputa è andata in scena a Pescara e proprio lei è risultata essere in cima alle preferenze dei votanti. Una gran bella soddisfazione per la ragazza, che nutre da sempre una forte passione per l’ambito della moda. Roberta ... Leggi su chenews

