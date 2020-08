Rivelati 5 documenti degli esperti: «Chiudete l’Italia a zone». Ma il governo disse no e decise il lockdown totale (Di giovedì 6 agosto 2020) Tra i documenti desecretati (dai contenuti già noti) non ci sono quelli che riguardano le questioni più spinose come la chiusura delle zone rosse di Alzano e Nembro Leggi su corriere

momentosera : #Lockdown, atti desecretati. Rivelati 5 verbali nei quali gli esperti chiesero chiusure differenziate, il governo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivelati documenti Documenti segreti sul virus, la mossa del governo: la rivelazione Yahoo Finanza Ferrari Portofino: un misterioso prototipo si mostra in foto e video

Sembra che Ferrari voglia portare sul mercato un restyling della Ferrari Portofino a giudicare da alcune foto spia condivise in rete e da un video pubblicato su YouTube da Varryx. Ciò che incuriosisce ...

Festeggiata a Favara Maria Ss. della Neve

Mentre continuano a Favara i problemi e non si manca da parte di alcuni più responsabili di pensare al nuovo assetto amministrativo che li dovrebbe affrontare, non è stata trascurata ieri la devozio ...

Sembra che Ferrari voglia portare sul mercato un restyling della Ferrari Portofino a giudicare da alcune foto spia condivise in rete e da un video pubblicato su YouTube da Varryx. Ciò che incuriosisce ...Mentre continuano a Favara i problemi e non si manca da parte di alcuni più responsabili di pensare al nuovo assetto amministrativo che li dovrebbe affrontare, non è stata trascurata ieri la devozio ...