Recensione Ramy, un viaggio insolito nella comunità musulmana (Di giovedì 6 agosto 2020) Recensione Ramy, la seconda stagione disponibile dal 6 agosto su Starplay, continua il viaggio alla ricerca dell'identità di Ramy nella comunità musulmana. Da oggi su Starzplay, il servizio streaming internazionale di Lionsgate, è disponibile la seconda stagione di Ramy, creata, scritta e prodotta da Ramy Youssef, che interpreta anche il protagonista che da il nome alla serie. La serie negli Stati Uniti è rilasciata dal servizio streaming Hulu, parte della galassia Disney, ed è stata un grande successo di critica, tanto che Ramy Youssef ha anche vinto un Golden Globe come migliore attore in una comedy. La seconda stagione, come la prima, è composta da 10 episodi e vedrà nel cast un ...

