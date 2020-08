Rampelli: “Sulla scuola, Conte e Azzolina sconcertanti: rimandati a settembre” (Di giovedì 6 agosto 2020) Conte e Azzolina? Sono come due alunni impreparati da rimandare a settembre. Fabio Rampelli firma così la bocciatura, sulla scuola, del premier e della sua ministra. “Il protocollo sicurezza firmato dal ministro dell’Istruzione Azzolina è un timido passo verso la riapertura di settembre. Una ripresa che certamente tutti auspichiamo. Tuttavia, i ritardi accumulati in questi mesi non promettono nulla di buono. Infatti, se i problemi sono il distanziamento sociale e le “classi pollaio” allora bisognava programmare con anticipo. Quindi pianificare la ristrutturazione degli edifici scolastici, riparare quelli fatiscenti, riaprire i piani di quei plessi non utilizzati per diminuzione numero studenti. Soprattutto, il Governo poteva investire sulle scuole pubbliche ... Leggi su secoloditalia

