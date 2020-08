Quando giocherebbe la Roma ai quarti di finale? Avversario, data e orario (Di giovedì 6 agosto 2020) Siviglia-Roma, un match che va a inaugurare un agosto diverso dal solito in casa giallorossa, sia per il cambio di proprietà della società, con Friedkin verso l’acquisizione, sia perché si gioca una competizione fondamentale: l’Europa League. Dopo il quinto posto in campionato, per i giallorossi riparte l’inseguimento a un trofeo internazionale che manca da quasi 50 anni e che, inoltre, garantirebbe un piazzamento in Champions League. In caso di vittoria questa sera contro gli spagnoli bisognerebbe sciogliere comunque un altro nodo, ossia quello dell’Avversario: si scoprirà solo poche ore dal termine del match di Duisburg con lo svolgimento dell’ottavo di ritorno tra Wolverhampton e Olympiacos, partendo dall’1-1 ottenuto all’andata. Dopodiché per la ... Leggi su sportface

Inter-Getafe, una missione ampiamente alla portata della squadra allenata da Conte. I nerazzurri hanno fatto complessivamente bene in questo finale di stagione, ma la scarsa precisione degli attaccant ...

Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb.com ... Il Lione è una mosca fastidiosa nel vero cammino della Juve, che ai quarti se la giocherebbe con il City o il Real. Lì comincia la Champions, e se ...

