Perché i fondi Ue non aiutano il Made in Italy (Di giovedì 6 agosto 2020) Per la politica agricola ci saranno meno soldiLa botte piena e la cassa vuotaIn cambio dei finanziamenti del Recovery fund che l'Europa farà arrivare (se va bene nel 2023), il nostro Paese pagherà un prezzo pesante in termini di specificità delle colture. E la nuova «etichettatura alimentare» imposta dalle multinazionali del cibo penalizzerà molti prodotti di qualità.Un coro a bocche chiuse come quello di Madame Butterfly ha accolto il Recovery fund tra i campi. L'agricoltura rischia di fare la parte di Cho Cho San, costretta a guardare all'orizzonte sperando che «un bel dì vedremo» un fil di speranza. Perché se tutti si sono affrettati nel dire che bello che bello, poi hanno fatto i conti e hanno scoperto che per i campi italiani questo patto europeo è al ribasso. Il presidente di Coldiretti Ettore Prandini ... Leggi su panorama

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il commercialista leghista Di Rubba, presidente del Sin che distribuisce 5 mld di fondi agricol… - LaStampa : Fondi Mes, l’Europa ci paga per prenderli. Ecco perché - tafferugli : Mi ripeto: avete versato lacrime sulle entrate nulle, avete chiesto aiuto, aiutini, 600€, contributi, fondi perdut… - annamali458 : @RegioneLazio Perché non si dà l'opportunità di allestire/affittare, tensostrutture, prefabbricati, o simili nei co… - FansKook : RT @imasunshish: +apple in caso non ne abbiate ancora uno, fondi ecc!) però dovete avere un account paypal, che se non avete, è molto facil… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché fondi Debito emergente, perché il rischio è così alto Morningstar