Perché Calenda preoccupa | e non poco | Berlusconi

Sei punti di distacco tra centrodestra e alleanza Partito democratico-Movimento Cinque Stelle (a favore dei primi) e un terzetto di partiti centristi che tutto insieme vale il 9 per cento, più o meno. L'infinito gioco dell'oca della politica italiana è tornato lì, agli equilibri del 2008, senza che nessuno sappia bene come sottrarsi al déjà vu infernale di una politica che non combina niente perché costretta ad alleanze innaturali pur di non far vincere "gli altri". E tuttavia tra i padroni del gioco sta avanzando una preoccupazione nuova. Specialmente a destra sale il timore che le prossime Regionali, con un'ulteriore caduta di Forza Italia, disarticolino il tracciato che regge da un ventennio e rende facile la vita ai suoi protagonisti. Ieri Silvio Berlusconi, parlando ...

