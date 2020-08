Paura a Temptation Island, in fiamme l’hotel Is Morus Relais: intervengono i pompieri (Di giovedì 6 agosto 2020) Paura per gli appassionati di Temptation Island, tutti con l fiato sospeso dopo che l’hotel Is Morus Relais è stato avvolto dalle fiamme. Questa mattina, 6 agosto 2020, intorno alle 5 del mattino una parte dell’Hotel Is Morus Relais è stato avvolto dalle fiamme. Da anni l’hotel a da set a uno dei programmi di punta di Mediaset, Temptation Island. Le fiamme hanno raggiunto anche parte della scenografia del noto reality delle coppie, che dovrebbe tornare su Canale 5 a settembre. Paura Temptation Island, Is Morus Relais in ... Leggi su chenews

