Panchina Genoa, Nicola verso l’addio: i nomi in lizza per il sostituto (Di giovedì 6 agosto 2020) Panchina Genoa – Il Genoa prepara una mezza rivoluzione. Il club rossoblu è reduce da una stagione veramente negativa, la salvezza è arrivata all’ultima giornata e principalmente per demeriti altrui. Il presidente Preziosi è sempre in attesa di passi per la cessione del club, nel frattempo sta già lavorando per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare un campionato all’altezza. La prima mossa può essere considerata importante, c’è l’accordo con il direttore sportivo Faggiano, già deciso l’addio al Parma. Poi inizierà la caccia al nuovo allenatore. Infatti, nonostante l’obiettivo raggiunto, l’allenatore Nicola ha poche chance di essere confermato. Il nome in pole valutato è quello di ... Leggi su calcioweb.eu

Il Genoa, dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata di Serie A, potrebbe ripartire da un nuovo allenatore. Il Presidente Preziosi, infatti, sembrerebbe intenzionato ad interrompere il rapporto con ...

Doloroso addio in casa Virtus Entella, il club si sta separando dal suo tecnico Boscaglia. Pronto a sostituirlo un ex della Roma Ottenuta una salvezza tutto sommato tranquilla, per la Virtus Entella n ...

