Palermo, la verità di Ambro: "Io preso in giro, non mi aspettavo un trattamento simile" Danilo Ambro lascia Palermo ed il Palermo.Il giovane centrocampista palermitano ha risposto "no" alla proposta avanzata dal club di viale del Fante: un "provino" a Petralia Sottana per la permanenza. Una scelta che lascia l'amaro in bocca al classe 2000, "tradito e deluso, in cuor suo, dalla società alla quale aveva affidato il suo destino e nella quale è nato e cresciuto", si scrive l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'."Sì, ho rifiutato di andare in ritiro in prova. Ho disputato una stagione positiva, penso che la società abbia capito che calciatore sono. Non c'è nient'altro che mi freni. Non mi aspettavo un trattamento simile, mi sono sentito preso in giro. Dopo dieci anni nel settore giovanile e, soprattutto, ...

