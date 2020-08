Palermo, bimbo 4 mesi deceduto senza un perché: che cos’è la “morte in culla” (Di giovedì 6 agosto 2020) La tragedia si è consumata all’ospedale Di Cristina di Palermo. Il sospetto è che si tratti di una morte in culla, ma solo l’autopsia darà il responso definitivo Fonte PixabayUno di quegli episodi che non vorremmo mai sentire, che fanno male, ma che purtroppo possono capitare. A Palermo un bambino di 4 mesi è morto all’ospedale Di Cristina dove era stato portato d’urgenza dai genitori. Il piccolo di fatto è arrivato praticamente già deceduto presso la struttura. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione durati più di 30 minuti. Con tutta probabilità si tratta di un caso di “morte in culla” una patologia ancora non troppo conosciuta che in Italia provoca il decesso di circa 300 bambini all’anno (al ... Leggi su chenews

