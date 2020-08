‘Notifica show’ degli avvisi di garanzia agli agenti del carcere, Bonafede: “Piena fiducia in penitenziaria” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Piena fiducia nella Polizia Penitenziaria” è stata ribadita dal Ministro di Grazia e Giustizia Alfonso Bonafede in una lettera inviata al Deputato casertano del Movimento Cinque Stelle Antonio Del Monaco; la missiva è relativa ai fatti avvenuti l’11 giugno scorso al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), quando i carabinieri notificarono atti giudiziari ai poliziotti della penitenziaria all’esterno del carcere, davanti ai familiari dei detenuti, scatenando la rabbia degli agenti, che si sentirono delegittimati; peraltro gli atti da notificare erano decreti di perquisizione, assimilabili ad avvisi di garanzia, riguardanti un’indagine della Procura di Santa ... Leggi su anteprima24

