Nagasaki non è solo la città dell'atomica. Qui i torresi avviarono il fiorente commercio del corallo

"Io seppi più tardi che la temperatura all' epicentro, o punto 0, raggiunse i 3000/4000 gradi e che la velocità di spostamento dell'aria, si dice che fosse 300 metri al secondo. Sapendo che 1500 gradi sono sufficienti a far fondere il ferro, e che è già difficile restare in piedi se attaccati da un tifone con venti di 50 metri al secondo, ci si può fare un'idea dell'effetto devastante dell'esplosione… In un raggio di 3 kilometri, tutte le costruzioni furono spazzate via ed interamente distrutte. A quell'epoca, io ero una studentessa di 14 anni!". Fortunatamente la città di Nagasaki al giorno d'oggi non presenta più ferite, e tutto è svanito nel tempo che ne è stato la migliore medicina.

