Milano, sequestrati 3 milioni a 'colletti bianchi' che riciclavano il denaro del boss (Di giovedì 6 agosto 2020) La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a Milano a un sequestro del valore di 3 milioni di euro a carico di B.S., avvocato del foro di Milano - condannata nel 2018 per avere ... Leggi su leggo

Eseguiti a Milano due decreti di sequestro antimafia per un valore di circa tre milioni di euro. L’indagine della Polizia di Stato e della Guardia di finanza ha consentito di scoprire, attraverso un c ...

L'avvocatessa, il compagno, i conti svizzeri e la casa in centro: la vita d'oro dei colletti bianchi

C'è una frase che meglio di tutte descrive la personalità e la vita lavorativa di Barbara Sabadini, bergamasca di Romano di Lombardia, 51 anni da compiere a breve e avvocatessa del foro di Milano dall ...

