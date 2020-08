Le discoteche chiuse a Carloforte in Sardegna per 45 persone in quarantena (Di giovedì 6 agosto 2020) Tre persone positive al Coronavirus in Sardegna e 45 persone in quarantena: a Carloforte sono state chiuse le discoteche per cercare di arginare il contagio Dopo la scoperta di tre positivi al covid-19, a Carloforte, l’isola sulla costa sud occidentale della Sardegna, “sono state messe in quarantena 45 persone”. Ad annunciarlo, in una diretta Facebook è il sindaco della cittadina sull’Isola di San Pietro Salvatore Puggioni, dopo le analisi effettuate dall’istituto di igiene pubblica cattraverso le quali “è stata fatta la mappatura di tutti i locali dove i ragazzi si sono recati” Il primo cittadino, che promette più controlli grazie anche ... Leggi su nextquotidiano

