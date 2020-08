La Ceccardi ci dice che Gandhi era sovranista come Salvini (Di giovedì 6 agosto 2020) Non è che diventa meloniana? “Giorgia mi piace molto, la stimo, è venuta a sostenermi in Toscana perché io sono la candidata non della Lega ma del centrodestra”. Susanna Ceccardi ha grinta da vendere. E’ vero che lei indossa soltanto scarpe Geox? “Sono le più comode, ma le prendo sempre col tacco”. Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : “Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci”. Per la leghista gandhiana Ceccardi, prima di Sa… - 72lorver : @EugenioCardi Dalle mie parti si dice che i luc (gli stupidi)sono più della metà. E comunque se la ceccardi pare po… - aleguerra66 : La #Ceccardi della #Lega dice che in #Toscana vuole vincere da sola. Lo rimarrà anche se perderà. - mariamacina : Si, ma vi rendete conto? Il - gseba_sca : RT @LaPrimaManina: La 'signorina' ci dice che conosce un #sondaggio riservato. Che riservato è? Poi ci dice che non guarda i sondaggi dopo… -