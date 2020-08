Juventus-Lione, dove vederla in tv e probabili formazioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Potrebbe essere l'ultima uscita della Juventus in questa stramba stagione, ma i bianconeri faranno di tutto per rimandare le vacanze estive. Domani sera, venerdì 7 agosto, va in scena all'Allianz ... Leggi su quotidiano

juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - juventusfc : FOCUS ?? I Nostri avversari di venerdì! ?? @OL ?? - marcoconterio : ?? Ulteriori passi avanti verso il rinnovo di #Dybala con la #Juventus fino al 2025. Dopo la gara contro il Lione ve… - BafanaHectorMa1 : RT @romeoagresti: Qui Continassa: la #Juve si prepara per il Lione // Juventus prepare for OL ?????? #JuveOL @GoalItalia - DiDiX78160 : RT @juventusfc: La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE #OneTouchAwayFrom… -