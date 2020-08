Josip Ilicic, cosa gli consiglierei se fossi il suo mental coach (Di giovedì 6 agosto 2020) Minuto ’58 di Juventus-Atalanta. Sul risultato di 1-1, Gian Piero Gasperini sostituisce Josip Ilicic con Mario Pasalic. Quella è l’ultima volta che vedremo lo sloveno su un campo da gioco. Da allora è passato quasi un mese e dell’ex Palermo e Fiorentina si sa poco e nulla. Lo staff tecnico dell’Atalanta parla di “motivi personali” che lo hanno costretto a tornare in patria. I compagni gli dedicano le vittorie, l’allenatore lo aspetta a braccia aperte, i tifosi gli scrivono sui social parole di conforto. Lui, da sempre descritto come riservato e sensibile, si prende del tempo. Non è la prima volta che la sua fragilità viene fuori. La sua infanzia è stata segnata dalla morte del padre, bosniaco di origine croata, ucciso quando lui aveva sette mesi. Le condizioni economiche ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilpost : La storia del giocatore dell'Atalanta che ha smesso di allenarsi e giocare per motivi personali sta facendo discute… - DiMarzio : #Atalanta, #Ilicic torna in Slovenia: non ci sarà con il #PSG. TI siamo vicini Josip ?? - clikservernet : Josip Ilicic, cosa gli consiglierei se fossi il suo mental coach - Noovyis : (Josip Ilicic, cosa gli consiglierei se fossi il suo mental coach) Playhitmusic - - RobyCivitarese : RT @ilfattoblog: JOSIP #ILICIC La data del suo ritorno non è dato saperla. Quello che so invece è che il caso di Ilicic è quello di un uomo… -