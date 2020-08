Jason Momoa, sorpresa per Lisa Bonet: l'attore fa restaurare la Mustang della moglie (Di giovedì 6 agosto 2020) Jason Momoa sorprende Lisa Bonet con un insolito regalo, restaurando l'auto d'epoca che la moglie guidava quando era ancora adolescente: ecco il video con la sua reazione. Jason Momoa è o non è il marito perfetto? L'attore ha fatto una sorpresa alla moglie, Lisa Bonet, rimettendo in sesto la sua vecchia auto, una Mustang del 1965, e realizzando un suggestivo video per documentarne il processo. Sembra un po' un episodio meno sopra le righe e decisamente più "poetico" di Pimp My Ride, il filmato in cui Jason Momoa ci mostra il suo personale regalo per la moglie, Lisa ... Leggi su movieplayer

Jason Momoa sorprende Lisa Bonet con un insolito regalo, restaurando l'auto d'epoca che la moglie guidava quando era ancora adolescente: ecco il video con la sua reazione.

L'attore ha fatto rimettere in sesto la prima auto di sua moglie. Che Jason Momoa sia innamoratissimo di sua moglie Lisa Bonet ormai è una cosa nota a tutti. Ma a quanto pare l'attore ha sempre voglia ...

