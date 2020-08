Istat, ore lavorate pro-capite a giugno ancora inferiore a periodo pre Covid (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Nonostante i miglioramenti rispetto alla fase più acuta dell’emergenza, a giugno le ore lavorate pro-capite erano ancora inferiori rispetto al periodo pre Covid. A segnalarlo è il focus di Istat nella nota mensile di luglio. L’approfondimento di questo mese è stato dedicato infatti alla presentazione e analisi di serie destagionalizzate delle ore lavorate pro-capite. Nello specifico, il focus rileva che la caduta delle ore settimanali effettivamente lavorate è concentrata nel mese di marzo per il totale degli occupati (-10,8 ore lavorate medie rispetto al mese precedente) e per i dipendenti (-8,7 ore) e, in misura più accentuata, per gli ... Leggi su quifinanza

