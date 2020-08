Inter, Lukaku sull’Europa League: “Ogni partita è una finale” (Di giovedì 6 agosto 2020) “L’ho imparato in Italia: non hai molte possibilità e devi concentrarti su quella palla. Inter favorita per la vittoria dell’Europa League? No, non credo. Molte squadre valgono questo trofeo. Ma dobbiamo guardare noi stessi ed essere affamati ogni giorno. Ogni partita è una finale. Speriamo di ottenere il massimo”. Queste le parole di Romelu Lukaku, ospite di Vrt-Sporza, a poche ore di distanza dalla qualificazione ai quarti di finale di Europa League ottenuta grazie al successo contro il Getafe. Leggi su sportface

