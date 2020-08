Incidenti stradali, morti due motociclisti. Le tragedie sono avvenute sull’Aurelia e nei pressi di Olbia (Di giovedì 6 agosto 2020) Doppio tragico incidente accaduto sulle strade italiane nelle ultime ore. sono morti due motociclisti, uno sull’Aurelia e uno in Sardegna vicino Olbia. Non c’è pace sulle strade italiane. Nelle ultime ore si sono registrati due tragici Incidenti stradali, che hanno causato la morte di due giovani motociclisti. Il primo episodio è avvenuto sull’Aurelia, tra Pisa … L'articolo Incidenti stradali, morti due motociclisti. Le tragedie sono avvenute sull’Aurelia e nei pressi di Olbia NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Grave incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, giovedì 6 agosto, lungo la via Aurelia, in località Mortellini, a Pisa. Un motociclista di 32 anni, di nazionalità dominicana, resid ...Non hanno dato alcun esito le ricerche di Viviana Parisi, sparita da due giorni insieme al figlio Gioele di quattro anni, effettuate dai sommozzatori nei laghetti artificiali nelle vicinanze di Caroni ...