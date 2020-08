Grecia, addio alla carne di cavallo. 'Stop alla macellazione, equiparati a cani e gatti' (Di giovedì 6 agosto 2020) Un emendamento a una legge del 2012 che tutela i cani e i gatti, pubblicato pochi giorni fa in gazzetta ufficiale ne vieta la dal 29 luglio. 'È vietato l'allevamento e l'utilizzo di animali per i ... Leggi su ilgazzettino

LaStampa : Le agenzie: «Tanta voglia di vacanza, ma è impossibile per chi lavora dover restare a casa altri 14 giorni dopo le… - frateGervaso : @super_caz @fdragoni Mi stai sul cazzo ma al tempo stesso mi fai pena. Visto che non sei capace nemmeno di cercare… - famelicosa : @tinosara32 Non avevo capito niente, pensavo si parlasse della foto in Grecia ?? vabbé basta, sto cotta, addio ?? O… - guig73 : @Qrbrds @a_meluzzi Trump sta preparando un botto per la Germania che credo stavolta sparirà come nazione altro che… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia addio Grecia, addio alla carne di cavallo. «Stop alla macellazione, equiparati a cani e gatti» Il Messaggero Grecia, addio alla carne di cavallo. «Stop alla macellazione, equiparati a cani e gatti»

La Grecia dice addio alla carne di cavallo. Ma anche al loro uso nella produzione di pellame e medicinali. Un emendamento a una legge del 2012 che tutela i cani e i gatti, pubblicato pochi giorni fa i ...

LABARO LISTATO A LUTTO PER IL GRUPPO ANMI “MARIO CAGNASSONE” DI VENARIA REALE.

Addio all'ultimo co-fondatore, Beppe Ciulla, dell'associazione ANMI "Mario Cagnassone Sezione di Venaria Reale. Martedì 4 agosto 2020, un gruppo di marinai, capitanati dal vice presidente Michele Di L ...

La Grecia dice addio alla carne di cavallo. Ma anche al loro uso nella produzione di pellame e medicinali. Un emendamento a una legge del 2012 che tutela i cani e i gatti, pubblicato pochi giorni fa i ...Addio all'ultimo co-fondatore, Beppe Ciulla, dell'associazione ANMI "Mario Cagnassone Sezione di Venaria Reale. Martedì 4 agosto 2020, un gruppo di marinai, capitanati dal vice presidente Michele Di L ...